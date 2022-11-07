Прокуратура помогла псковичу получить доплату за вредные условия труда

15:35, 07 ноября 2022, ПАИ

Прокуратура Псковского района добилась выплат для работника ООО «ОСКО-ИНВЕСТ» за вредные условия труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что работник не получал установленные законом выплаты за вредные условия труда на протяжении всгего периода работы в организации.

Этот стало основанием для административного дела в отношении генерального директора ООО «ОСКО-ИНВЕСТ». Прокуратура обязала его выплатить положенные денежные средства работнику.

В настоящее время нарушения закона устранены - доплата за вредные условия труда произведена в полном объеме. Виновные в нарушении трудовых прав работника должностные лица привлечены к установленной законом ответственности.