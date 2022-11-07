Прокуратура помогла псковичу получить доплату за вредные условия труда
Прокуратура Псковского района добилась выплат для работника ООО «ОСКО-ИНВЕСТ» за вредные условия труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В ходе проверки установлено, что работник не получал установленные законом выплаты за вредные условия труда на протяжении всгего периода работы в организации.
Этот стало основанием для административного дела в отношении генерального директора ООО «ОСКО-ИНВЕСТ». Прокуратура обязала его выплатить положенные денежные средства работнику.
В настоящее время нарушения закона устранены - доплата за вредные условия труда произведена в полном объеме. Виновные в нарушении трудовых прав работника должностные лица привлечены к установленной законом ответственности.
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