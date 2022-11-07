Собчак вернулась в Россию через границу в Псковской области

11:40, 07 ноября 2022, ПАИ

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак вернулась в Россию, рассказали очевидцы ее перехода через границу в Псковской области.

«Она пересекла границу через пункт пропуска «Бурачки» на границе с Латвией», - сказал один из собеседников РИА Новости. По его словам, Собчак вернулась в сопровождении супруга.

Ранее про скорое возвращение Собчак на родину сообщила также ее мать, сенатор Людмила Нарусова.

В последние дни октября Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы. В тот же день Тверской суд Москвы заключил в СИЗО двух близких к ней людей – коммерческого директора ее компании Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Отвечая на вопрос о статусе Собчак в деле о хищении, Нарусова заявляла: «Никакого, вообще нет».