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Происшествия

На дновца завели уголовное дело за попытку угона двух ВАЗов

Житель города Дно 2001 года рождения попытался угнать два автомобиля в поселке Дедовичи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 4:00 4 ноября в отдел полиции Дедовичей поступило сообщение от жительницы поселка о том, что на улице Октябрьской незнакомец пытается угнать автомашину. По горячим следам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый местный житель 2001 года рождения.

По версии следствия, накануне молодой человек приехал в поселок в гости к своему приятелю. А через некоторое время, находясь уже в нетрезвом состоянии, захотел вернуться домой. Для этого он решил воспользоваться первыми попавшимися автомобилями. На улице Октябрьской ему сначала не удалось завести чужой ВАЗ-2107. Со второй попытки дновец без водительских прав угнал ВАЗ-21074, стоявший там же, на улице Октябрьской, однако далеко уехать не получилось. Он бросил машину и попытался скрыться.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

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