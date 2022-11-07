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Общество

«Медиацентр 60» объявил неделю суперскидок на рекламу

АНО ИД «Медиацентр 60» запускает неделю суперскидок с 7 по 11 ноября в честь «чёрной пятницы».

В неделю суперскидок можно заключить договор и получить возможность протестировать эффективность рекламы на площадках медиацентра всего за 7 000 рублей.

  • Неделя рекламы на телеканале «Первый Псковский» будет стоить 7 000 рублей.
  • 2 недели на 3 радиостанциях - «Серебряный дождь» (Псков), «Авторадио» (Великие Луки), «Европа плюс» (Великие Луки) - также стоят 7 000 рублей.
  • Неделя размещения баннера на сайте ПАИ стоит 7 000 рублей.

Реклама, купленная с 7 по 11 ноября, будет размещаться на площадках «Медиацентра 60» до конца года.

«Не упустите шанс получить новых клиентов!» - обратились к рекламодателям.

Звоните по телефонам: 57-51-94 и 72-80-90. Пишите: reklama@mhpsk.ru.

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