Недропользователей обязали участвовать в развитии районов Псковской области

13:12, 07 ноября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел первое заседание межведомственной комиссии при правительстве региона по вопросам в сфере регулирования отношений недропользования. Были рассмотрены вопросы утверждения участков добычи общераспространенных ископаемых местного значения.

Губернатор поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовительной работе. В сжатые сроки разработана, упорядочена и регламентирована вся необходимая нормативная база. Создан проект типового соглашения между администрациями районов и пользователями недр. Согласно документу, пользователи будут обязаны участвовать в социально-экономическом развитии муниципалитетов. Также утвержден порядок предоставления права пользования участками недр для максимально эффективной и прозрачной реализации ресурсов.

«По сути, в этом блоке навели порядок. Функции профильного комитета перешли на уровень межведомственной комиссии. Со специалистами мы будем комиссионно принимать решения, чтобы исключить все спорные моменты», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов доложил, что за последние два года подготовлены документы для проведения открытых электронных аукционов, чтобы предоставить право пользования недрами на семи участках с общераспространенными полезными ископаемыми. Четыре участка относятся к землям промышленности, еще три — к землям лесного фонда, где разрешена добыча ископаемых. На участках предполагается геологическое изучение, разведка и разработка, на некоторых сначала необходимо будет провести историко-культурную экспертизу. Все это будет включено в проектную документацию и лицензионное соглашение с недропользователем.

Вместе со специалистами губернатор рассмотрел все семь вопросов по участкам в Островском, Локнянском, Новосокольническом, Пустошкинском, Куньинском, Пушкиногорском и Псковском районах. Здесь планируется добывать гравий, песчано-гравийные смеси, песок и торф. По каждому из них было вынесено положительное решение — участки сформированы, определена начальная стоимость, получены согласования в соответствующих ведомствах и региональных комитетах.

Также документально закрепили ряд требований к недропользователям. Помимо социальных обязательств (создание рабочих мест, профессиональная подготовка кадров, помощь муниципалитетам), предприниматели должны в обязательном порядке проводить рекультивацию месторождения после выработки, перевозку ископаемых тентовым транспортом и мыть колеса перед выездом на дороги общего пользования, держать в порядке подъезды к месторождению.

Дополнительно межведомственная комиссия согласовала перевод участка в Псковском районе из земель сельскохозяйственного фонда в категорию земель промышленности для добычи здесь песчано-гравийной смеси.