Поддельную купюру обнаружили в псковском магазине

13:34, 07 ноября 2022, ПАИ

Тысячерублевую банкноту с признаками подделки обнаружили в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По имеющимся данным, в магазин на Алтаева купюра поступила 4 ноября от одного из покупателей. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», — говорится в сообщении.