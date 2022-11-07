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Общество

Еще один больной COVID-19 скончался в Псковской области

Еще один человек скончался от коронавируса в Псковской области, за весь период пандемии умерли 1939 пациентов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Всего в области выявили 125 235 случаев заражения COVID-19 (за сутки – 6), выздоровело 123 054 псковича (за сутки – 20).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 40968/5
Великие Луки – 18200/1
Бежаницкий район – 1607/0
Великолукский район – 2844/0
Гдовский район – 2250/0
Дедовичский район – 3081/0
Дновский район – 1019/0
Красногородский район – 1128/0
Куньинский район – 1065/0
Локнянский район – 1207/0
Невельский район – 5634/0
Новоржевский район – 1348/0
Новосокольнический район –   3305/0
Опочецкий район – 3834/0
Островский район – 6090/0
Палкинский район – 1267/0
Печорский район – 2971/0
Плюсский район – 1972/0
Порховский район – 4551/0
Псковский район – 9698/0
Пустошкинский район – 1579/0
Пушкиногорский район – 1793/0
Пыталовский район – 1922/0
Себежский район – 2992/0
Струго-Красненский район –  2118/0
Усвятский район – 746/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.

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