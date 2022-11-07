Еще один больной COVID-19 скончался в Псковской области

13:16, 07 ноября 2022, ПАИ

Еще один человек скончался от коронавируса в Псковской области, за весь период пандемии умерли 1939 пациентов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Всего в области выявили 125 235 случаев заражения COVID-19 (за сутки – 6), выздоровело 123 054 псковича (за сутки – 20).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 40968/5

Великие Луки – 18200/1

Бежаницкий район – 1607/0

Великолукский район – 2844/0

Гдовский район – 2250/0

Дедовичский район – 3081/0

Дновский район – 1019/0

Красногородский район – 1128/0

Куньинский район – 1065/0

Локнянский район – 1207/0

Невельский район – 5634/0

Новоржевский район – 1348/0

Новосокольнический район – 3305/0

Опочецкий район – 3834/0

Островский район – 6090/0

Палкинский район – 1267/0

Печорский район – 2971/0

Плюсский район – 1972/0

Порховский район – 4551/0

Псковский район – 9698/0

Пустошкинский район – 1579/0

Пушкиногорский район – 1793/0

Пыталовский район – 1922/0

Себежский район – 2992/0

Струго-Красненский район – 2118/0

Усвятский район – 746/0

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.