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Происшествия

Троих пьяных водителей остановили великолукские инспекторы

Троих нетрезвых водителей, которые ранее уже были наказаны за это нарушение, остановили великолукские полицейские. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 

Так, вечером 4 ноября по деревне Булынино на автомобиле ГАЗ-3110 следовал 33-летний житель Порхова. Оказалось, что он сел за руль «Волги», находясь в нетрезвом состоянии.

А в Великих Луках вечером 5 ноября на улице Зверева сотрудники ДПС остановили для проверки автомашину «Мазда». Ею управлял нетрезвый 51-летний великолучанин. Здесь же 6 ноября по проспекту Гагарина на «Ниссане» ехал 28-летний местный житель, кототорый тоже был в состоянии опьянения.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. «Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусматривает максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет», — напомнили в ведомстве.

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