В Пскове высадили деревья в память о битве за Сталинград

14:13, 07 ноября 2022, ПАИ

К акциям «Зеленая Россия» и «Дерево Сталинграда» присоединились сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области совместно с военнослужащими Псковского гарнизона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Рогвардии.

Участники акций высадили деревья у памятного знака, установленного в честь подвига бойцов 110-го полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений под командованием младшего лейтенанта Андрея Костенко и воинов-саперов 50-го отдельного инженерного батальона под командированием Героя Советского Союза Семёна Байкова, которые в 1941 году ценой своей жизни задержали наступление немецко-фашистских захватчиков.

Акции направлены на сохранение памяти об участниках Сталинградской битвы, крупнейшего сражения Великой Отечественной войны, а также на создание благоприятной окружающей среды и сохранение природы, добавили в ведомстве.