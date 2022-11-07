Аиста-бродягу приютили в гдовском центре

14:41, 07 ноября 2022, ПАИ

Аиста-бродягу из Порхова, который не улетел на зимовку, доставили в Аистиный центр, сообщается в группе «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте».

«Остаётся загадкой - что помешало взрослому, опытному, крепкому на вид аисту улететь на зимовку в Африку. О белом аисте, осенью расхаживающем по районному центру, в том числе и по многолюдному проспекту, сообщали многие, начиная с сентября», - отмечается в сообществе.

Поймала птицу и передала в Аистиный центр жительница Пскова Юлия Кузьмина.

Аиста назвали Сирожка. Он перезимует в центре, где получит металлическое кольцо с индивидуальным номером на ногу, а весной полетит в Порхов.

«Друзья, если вы хотите помочь Сирожке и его собратьям перезимовать (а у нас на зиму остаются свыше 70 белых аистов, каждый с непростой судьбой), вы можете перечислить им на корм любую сумму на карту руководителя проекта», - добавили в посте под фотографией.

Сейчас ежедневно аистам требуется более 30 килограмм корма животного происхождения, более 50 тысяч рублей в месяц уходит только на покупку корма, не считая затрат на оплату электрического обогрева, поездки за аистами, ветеринарное обслуживание. Государственного финансирования центр не имеет. На сегодняшний день «Дом белого аиста» - это волонтёрский проект, который существует только при поддержке неравнодушных людей.

«Благодарим всех, кто помогает Аистиному дому и вносит свой вклад в спасение этих прекрасных птиц!» - подчеркнули сотрудники центра.