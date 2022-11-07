Упавший в центре Пскова фонарь установят на место до конца дня
Упавший на улице Пушкина в Пскове фонарь установят на место до конца рабочего дня, сообщил Псковскому агентству информации начальник управления городского хозяйства администрации города Александр Грацкий.
«Сейчас на месте работают специалисты подрядной организации, к вечеру фонарь поднимут. Срок дан такой», - уточнил Александр Грацкий.
Говоря о причине падения фонаря, он предположил: «Скорее всего, он упал из-за какого-то физического воздействия извне, возможно, кто-то неудачно попытался припарковаться».
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