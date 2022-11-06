«Культура для школьников»: концерты и квесты ждут юных псковичей в ноябре

15:03, 07 ноября 2022, ПАИ

Тематические встречи, концерты, выставки, литературно-художественные программы и квесты в рамках федерального межведомственного проекта «Культура для школьников» пройдут в Псковской области в ноябре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

16 и 17 ноября в областной универсальной научной библиотеке им. В. Я. Курбатова состоится девятый областной литературно-краеведческий фестиваль-конкурс фронтовой поэзии имени Евгения Александровича Изюмова «У каждого в судьбе своя звезда…». Его цель — популяризации литературного наследия и развития интереса к творчеству писателей и поэтов Псковского края, в котором центральное место занимает тема Великой Отечественной войны.

В фестивале принимают участие школьники от 9 до 18 лет и студенты колледжей. В этом году поданы около 40 заявок. В составе жюри — заместитель генерального директора по развитию областной универсальной научной библиотеки им. В. Я. Курбатова Василиса Владимирова; заведующая отделом краеведческой литературы Елена Киселева, заведующая региональным центром чтения Нина Яковлева и псковские поэты. Победители будут определены в трех номинациях — «Лауреат конкурса чтецов», «Лучшее прочтение стихотворения», «Артистизм, творческий подход к исполнению произведений».

«Особый взгляд» на творчество Федора Достоевского представит заведующая Региональным центром чтения библиотеки имени Курбатова, автор проекта «БиблиоТеатр «Прямая речь» Нина Яковлева. Ее литературно-художественная программа «Ступени Достоевского» пройдет 15 ноября с участием заслуженного артиста России, актера Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Виктора Яковлева. Мероприятие пройдет в актовом зале библиотеки, начало в 15.00.

19 и 20 ноября библиотека им. В. Я. Курбатова станет площадкой фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…», в рамках которого пройдут творческие встречи с известными писателями, актерами и мультипликаторами. Среди участников — русский журналист и литератор Екатерина Варкан, артисты кино Николай Романов и Игорь Черницкий, финалист литературной премии «Ясная Поляна» Марина Москвина, член Союза российских писателей Борис Евсеев.

Семнадцатая городская литературно-краеведческая конференция «Буду подписываться Ал. Алтаев» состоится 24 ноября в 12.00 в библиотеке «Родник» в рамках проекта «Псковский след в истории литературы и культуры». Конференция посвящена 150-летию со дня рождения М. В. Ямщиковой.

В программе — выступления краеведов, музейных специалистов, преподавателей ПсковГУ, учащихся школ о фонде М. Ямщиковой в Псковском музее-заповеднике, мемориальном доме-музее М. Ямщиковой, литературном творчестве и о семье Рокотовых, театральной жизни Пскова. В исполнении участников театральной студии под руководством заслуженного артиста России Сергея Попкова прозвучит сказка «Солнце и бабочка».

Цикл мероприятий «К здоровью с книгой» пройдет 15, 16, 17 ноября в детской экологической библиотеке «Радуга» на улице Новоселов, 11. Начало в 13.00. Детям расскажут о принципах здорового питания, в том числе на основе интересных фактов из книги Константина Заболотного «Как химичит наш организм». Состоится презентация книги «Хворые истории от чумы до коронавируса» Госи Кулик и Томека Жарнецкого, а также обзор издания «Красоту и здоровье нам дарит йога» с мастер-классом от специалиста.

Библиографический урок «Книги, которые знают все: энциклопедии, словари, справочники» пройдет 21 ноября в 12.00 в библиотеке — центре детского чтения на улице Р.озы Люксембург, 23. В программе: история и виды словарей, история и виды энциклопедий, практикум работы со словарями русского языка и универсальными энциклопедиями. Ребята расширят знания о словарях, энциклопедиях, узнают об их многообразии и закрепят навыки практической работы со справочными изданиями.

27 ноября в 13.30 в библиотеке «Родник» пройдет интерактивный кукольный спектакль «ПЕТР I» на улице Труда, 20. Показ приурочен к 350-летию со дня рождения русского императора.

Спектакль представит детский театр «Город Муз» из Санкт-Петербурга при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В основе сюжета — наиболее выдающиеся деяния Петра Первого: основание Санкт-Петербурга, развитие мореплавания, война со шведами, интересные нововведения императора: кофе, картошка и цветы.

«Дети станут полноценными участниками спектакля — смогут продемонстрировать свою смекалку в ответах на вопросы и ловкость в интерактивных заданиях, научатся кланяться по всем правилам этикета. Исторические костюмы, могучая фигура Петра, куклы с элементами механики, неожиданные смены пространства — составляющие яркого художественного решения спектакля, благодаря которым не только дети, но и взрослые окунутся в мир образности и особой художественной логики», — говорится в сообщении.

15 ноября состоится концерт «Мир Диснея» в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. В программе прозвучат песни из мультикационных фильмов художника- мультипликатора Уолтера Диснея. Участники концерта — студенты специальности «Музыкальное искусство эстрады» и учащиеся школы педагогической практики при колледже. Место встречи — концертный зал учебного заведения.

Ежегодный концерт «Юные дарования Псковщины» состоится 19 ноября. На сцене Псковской областной филармонии вместе с Губернаторским симфоническим оркестром выступят учащиеся, которые добились высоких творческих успехов в 2021–2022 учебном году. В концерте примут участие обладатели стипендии для одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства на 2022–2023 учебный год, победители общероссийского конкурса Министерства культуры «Молодые дарования России», лауреаты ежегодной премии комитета по культуре Псковской области «Юные дарования Псковщины» разных лет.

Выставка «ЧуднОе представленье — всем на удивленье» откроется в Доме ремесел 15 ноября. Ее авторы — мастера-кукольники из творческой мастерской Псковского кукольного дома — представят зрителям коллекцию экспонатов на цирковую тематику. Здесь будут и клоуны, и фокусники, и медведи на велосипеде, и коробка с сюрпризами, и различная цирковая атрибутика. Добавим, все экспонаты для выставки — ручная работа.

Смотр творческих коллективов в рамках фестиваля «Мы из будущего» пройдет в Опочке и Пустошке. Второй смотр конкурсантов состоится 12 ноября в Опочецком доме культуры. К участию в зональном отборочном туре приглашаются солисты и творческие коллективы из Островского, Пушкиногорского, Новоржевского, Пыталовского, Красногородского, Бежаницкого, Опочецкого районов. Прием заявок окончен.

Третий смотр коллективов и солистов пройдет 19 ноября в РЦД Пустошки. К участию приглашаются творческие коллективы и индивидуальные исполнители из Невельского, Усвятского, Локнянского, Себежского, Новосокольнического, Куньинского, Великолукского, Пустошкинского районов. Желающие принять участие в смотре в Пустошке еще могут подать заявки до 11 ноября включительно.

Молодежная вечерка «Кузьма и Демьян» пройдет в областном центре народного творчества 17 ноября. Участие в мероприятии примут фольклорные коллективы Пскова, также приглашаются все желающие. Участников вечерки ждут игры, хоровод «Во кузнице», парно-бытовые танцы, сказки. Гости вечерки смогут отведать «демьянскую» кашу. Завершится мероприятие кадрилью.