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Общество

Список запрещенных растений в России пополнят дачные цветы

Список запрещенных растений в России пополнят дачные цветы. Как сообщает ТАСС, это следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства, подготовленного ведомством и опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проектом постановления предлагается в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ, внести наркосодержащие растения ипомея трехцветная (Ipomoea tricolor), турбина щитковидная (Turbina corymbosa) и гармала (растения рода Peganum) с целью предотвращения их незаконного культивирования и оборота в России.

Кроме того, МВД России на фоне увеличения случаев изъятия из незаконного оборота кокаина на черном рынке и созданием предпосылок для увеличения роста его потребления предложило усилить меры государственного контроля за этим наркотическим средством. 

«Текущее развитие ситуации, связанной с незаконным оборотом кокаина, создает предпосылки для дальнейшего увеличения числа его потребителей и представляет угрозу национальной безопасности в сфере оборота наркотиков в среднесрочной перспективе. В этой связи проектом постановления предусмотрено усиление мер государственного контроля в отношении кокаина путем переноса из списка II в список I перечня, а также снижение его крупного и особо крупного размеров для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ», - сказано в документе.

По официальным данным Международного комитета по контролю над наркотиками, совокупный потенциальный объем изготовления кокаина из растительного сырья вырос на 1,5%, несмотря на уменьшение площади культивирования кокаинового куста. При этом в странах Центральной Америки и Карибского бассейна отмечается увеличение объемов изъятия этого наркотика из незаконного оборота. Согласно сведениям, приводящимся в ежегодном Европейском докладе о наркотиках, кокаин является вторым по «популярности» наркотическим средством, причем показатель его распространенности в Восточной Европе в 5,5 раза выше среднемирового.

«В результате мониторинга потребления психоактивных веществ на территории отдельных субъектов Российской Федерации установлено, что в период с 2020 года отмечается стабильный рост числа выявления кокаина и его метаболитов в биологических пробах освидетельствуемых лиц более чем на 20%. Анализ наркоситуации, связанной со сбытом кокаина на черном рынке, свидетельствует об увеличении его процентного содержания в изымаемых из незаконного оборота оптовых партиях», - подчеркивается в пояснительной записке к подготовленному МВД России проекту постановления правительства.

При этом фасовка кокаина претерпела изменение - для удобства транспортировки и сокрытия в тайниках его формуют в брикеты весом от 900 до 1 500 граммов.

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