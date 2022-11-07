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Общество

Для неработающих матерей упростили оформление пособия по беременности

Сервис оформления пособия по беременности и родам для неработающих матерей запустили на портале «Госуслуги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

ПФР и Минцифры запустили сервис, который позволяет молодым матерям обратиться за ежемесячным пособием по беременности и родам. Право на такую выплату есть у женщин, которых центр занятости признал безработными в течение года со дня увольнения. При этом увольнение должно быть связано с ликвидацией предприятия либо прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката.

Для того чтобы оформить пособие, нужно зайти на «Госуслуги», выбрать сервис «Пособие по беременности и родам для уволенных женщин» и подтвердить персональные данные. Далее нужно выбрать способ получения выплаты и отправить электронное заявление.

В большинстве случаев этого будет достаточно для оформления пособия, но иногда могут понадобиться уточняющие сведения. Например, свидетельство о рождения ребенка, если его выдали за пределами РФ, или решение суда об усыновлении. В таких случаях в личный кабинет мамы придет уведомление с указанием, какие сведения следует предоставить.

Решение о назначении пособия выносят в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления. Если по выплате вынесли отказ, уведомление об этом направят в течение трёх рабочих дней.

Средства выплачивают в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты.

Отмечается, что обратиться за пособием можно не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. При положительном решении по заявлению пособие перечислят на карту либо через почтовое отделение – в зависимости от того, какой способ указали при оформлении.

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