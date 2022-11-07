Принять участие в марафоне по истории моды приглашают псковичей

16:22, 07 ноября 2022, ПАИ

Принять участие в культурном марафоне, который посвящен истории моды и роли технологий в ее развитии, приглашают жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 2022 году в четвертый раз состоится данный марафон. Он пройдет в онлайн-формате с 31 октября по 9 декабря, организатором выступает «Яндекс» при поддержке Минкультуры и Минпросвещения РФ.

Для школьников, их родителей и педагогов проведут интерактивные тесты, творческие конкурсы. Также они смогут принять участие в научном проекте. Участники мероприятий познакомятся с историей моды, традициями регионов, а также попробуют себя в роли стилистов. Важная часть марафона — исследовательский проект по сбору уникального датасета архивных праздничных образов жителей России. «Это будет самая большая коллекция снимков с изображением нарядной одежды, которая была популярна в России в разное время», — говорится в сообщении.

«Он [датасет] поможет историкам, культурологам и антропологам в их исследованиях, а школьники не только познакомятся с культурными традициями и историей страны через моду, но и попробуют себя в краудсорсинге и научатся применять современные методы работы с данными», — пояснила директор по продукту в академии Яндекса Светлана Бочавер.

Школьники смогут попробовать себя в роли стилистов и собрать актуальные образы на основе семейных архивов, а также узнают, например, какой цвет вошёл в моду после освоения космоса, как появление фиолетовой одежды связано с химией, что такое кика рогатая и как изобретение пластиковой бутылки изменило моду.

«Тематика культурного марафона в этом году чрезвычайно интересна. Мода — действительно важная часть культуры, которая как живопись или музыка может многое рассказать об обществе и времени. История моды — это составляющая всего развития человеческой цивилизации, которая очень красочно характеризует каждую отдельно взятую эпоху. Всероссийский проект познакомит участников с эволюцией моды, расскажет о ее роли в развитии культуры и наоборот — о влиянии культуры на моду», — отметила заместитель Министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная.

О важности проекта отметил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев: «В своей работе мы поддерживаем проекты, направленные на изучение культуры и традиций нашей страны. Наряды, украшения и предметы декоративно-прикладного искусства могут рассказать современному поколению историю жизни различных этносов, познакомить с традициями наших предков, дать понимание, как видоизменялась мода от региона к региону. Благодаря Культурному марафону ребята не только исследуют эволюцию бытовых и праздничных образов жителей России, но также приобретут полезные практические навыки, связанные с обработкой больших объёмов данных».

Подробнее о культурном марафоне можно прочитать тут.