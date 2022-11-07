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Общество

Более 4,5 млрд рублей задолжали псковичи за ЖКУ

Комитет по строительству и ЖКХ напоминает псковичам о необходимости своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В случае неуплаты коммунальных услуг коммунальные организации имеют право выставлять пени, предупреждать и уведомлять о погашении сложившегося долга, ограничивать или приостанавливать коммунальные услуги, взыскивать задолженность в судебном порядке. Крайней мерой является выселение должника из квартиры по решению суда для ее продажи с целью погашения задолженности перед ресурсоснабжающей организацией.

В настоящее время задолженность всех потребителей за коммунальные услуги (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение и обращение с ТКО) составляет 4 754 млн рублей. Данный объем задолженности существенно влияет на финансовое состояние предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 

Несвоевременная оплата коммунальных услуг приводит к нехватке оборотных средств у ресурсоснабжающих организаций. Предприятия испытывают трудности в расчетах с контрагентами, выполнять плановые ремонтные работы на подведомственных объектах коммунальной инфраструктуры и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. Имеются случаи инициирования со стороны кредиторов введения процедуры банкротства.

Речь идет о предприятиях в Великолукском, Красногородском, Новоржевском, Плюсском, Псковском и Струго-Красненском районах.

Тем потребителям, которые забывают вовремя платить за коммунальные услуги, рекомендуются:

  1. Установка напоминания в телефоне или в планшете либо настройка уведомления в календаре.
  2. Установка автоплатежей в банковских приложениях.
  3. Оплата коммунальных услуг на несколько периодов вперед.
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