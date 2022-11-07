В Пскове возложили цветы к памятнику воинам-освободителям
Торжественное мероприятие, посвящённое 81-й годовщине парада, который прошёл в 1941 году на Красной площади в Москве, состоялось в Пскове. Оно прошло у памятника воинам-освободителям в День воинской славы России, 7 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.
В мероприятии приняли участие председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, его заместитель Владимир Воробьёв, представители общественной организации Псковской области «Собрание высшего офицерского состава» («Клуб генералов и адмиралов»), курсанты Псковского филиала Академии ФСИН и воспитанники Центра «Патриот».
«Мы всегда будем помнить о подвиге наших воинов и их беспримерном мужестве», - отметил Александр Гончаренко в своём выступлении.
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