В Дновском районе вручили ордена Мужества семьям погибших солдат

16:10, 07 ноября 2022, ПАИ

В Дновском районе вручили ордена Мужества семьям погибших солдат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Михаил Шауркин.

Наград посмертно удостоены Никита Иванов и Дмитрий Артамонов.

«Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах. И, конечно, в эти памятные, трогательные, очень непростые минуты хочется сказать огромное спасибо семьям за то, что воспитали настоящих воинов, защитников, верных своей Родине и присяге», - сказал Михаил Шауркин.