В Дновском районе вручили ордена Мужества семьям погибших солдат
В Дновском районе вручили ордена Мужества семьям погибших солдат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Михаил Шауркин.
Наград посмертно удостоены Никита Иванов и Дмитрий Артамонов.
«Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах. И, конечно, в эти памятные, трогательные, очень непростые минуты хочется сказать огромное спасибо семьям за то, что воспитали настоящих воинов, защитников, верных своей Родине и присяге», - сказал Михаил Шауркин.
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