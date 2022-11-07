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Общество

Эксперты назвали самые востребованные качества работников

Качества и знания, необходимые работнику прямо сейчас, назвали российские работодатели. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного отделения hh.ru.

В топ-3 самых востребованных качеств вошли исполнительность, добросовестность и дисциплинированность.

Опрос российских работодателей показал, что осенью 2022 года самыми востребованными категориями специалистов стали линейный персонал рабочих специальностей (30%), инженерно-технический персонал (25%) и IT-специалисты (23%).

 «Также в топ по спросу у работодателей вошли линейный персонал в ретейле (продавцы, кассиры), водители, логисты, курьеры, административный персонал, бухгалтеры, «линейщики» из в horeca (официанты, бармены, хостес, кухонный персонал и т. п.). Кроме того, у работодателей держится достаточно выраженный спрос на менеджеров по продажам, медперсонал, автомойщиков и автомехаников», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

В ходе опроса работодатели рассказали, какие профессиональные навыки hard-skills крайне важны для их бизнеса, причем для каждой сферы и отрасли такие навыки самые разные. 

Так, для работодателей из ретейла крайне важно, чтобы у их персонала были отлично развиты навыки продаж (так ответили 90% компаний), а также навыки презентации и работа с кассой. 

В свою очередь компаниям, которые нанимают рабочих, особенно важно, чтобы они имели технические знания (74%), необходимые удостоверения и допуски по их специализации, а также понимание устройств, с которыми работают: будь то автомобиль, техника или любое другое оборудование. 

Работодателям из сферы транспорта и логистики требуются специалисты с правами нужной им категории (84%), и это, как правило, категории В, С, D, а также работники, отлично знающие «внутренности» автомобиля и понимающие основы работы с ТМЦ. 

Самым важным профессиональным навыком в сфере рабочего персонала, который нужен работодателям, стали технические знания и умения. Для инженерно-технического персонала важно знать технологии производства. Для IT выделили знание языков программирования, а для ресторанов и гостиниц - знание основ общественного питания.

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