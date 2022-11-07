Псковские студенты собрали вещи для мобилизованных

16:35, 07 ноября 2022, ПАИ

Штаб «Мы вместе» продолжает принимать гуманитарную помощь от жителей Псковской области для военных, мобилизованных, а также жителей Бериславского района. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального штаба.

Студенты Псковского медицинского колледжа передали в Ресурсный центр на Конной, 2 продукты питания, одежду и средства личной гигиены.

«Помочь можете и вы: реквизиты для перечисления средств и список необходимых вещей находятся в закрепленном посте группы Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области», — обратились к местным жителям организаторы штаба.