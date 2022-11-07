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Общество

Новые тренажёры подарили Пушкиногорскому дому ветеранов

Фото: газета «Пушкинский край»

Новое оборудование подарили благотворители Пушкиногорскому дому ветеранов. Об этом пишет газета «Пушкинский край».

В Пушкинских Горах состоялась церемония передачи ГБУСО «Пушкиногорский дом ветеранов» специально оборудованной тренажерной площадки для занятий на улице и медицинского оборудования для кабинета стоматолога  на сумму почти 1 миллион 300 тысяч рублей.

Фото: газета «Пушкинский край»

Передача оборудования стала возможной благодаря сотрудничеству дома ветеранов с благотворительным фондом «Память поколений» при участии благотворителей, которые приобрела тренажёры и медицинские принадлежности. Благотворительный фонд организовал доставку оборудования в Пушкинские Горы, рассказала руководитель направления по реализации целевых программ благотворительного фонда «Память поколений» Эльнора Лысова.

Фото: газета «Пушкинский край»

К собравшимся обратилась заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Николаева. «Отрадно присутствовать на таком мероприятии. Оно пропитано теплом человеческой души, заботой о людях старшего поколения. У Пушкиногорского дома ветеранов появились добрые друзья, и мы им благодарны за такие важные и нужные подарки. Новое оборудование позволит повысить комфорт и качество жизни тех, кто проживает в учреждении», - отметила она.

Фото: газета «Пушкинский край»

Со словами благодарности от лица администрации Пушкиногорского района обратился первый заместитель главы района Михаил Занин. Он заверил, что современное спортивное и медицинское оборудование непременно найдёт своё применение.

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Новые тренажёры подарили Пушкиногорскому дому ветеранов

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