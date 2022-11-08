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Общество

Эколого-просветительское мероприятие пройдет в Себеже 11 ноября

Эколого-просветительское мероприятие состоится в рамках профориентационной программы в городе Себеже 11 ноября в 14:00. 

Профориентационная презентация будет посвящена профессиям ландшафтного дизайнера и лесничего.  

На мероприятии выступят руководитель Фенологического центра ФГБУН «Ботанический институт имени В. Л. Комарова РАН (БИН РАН)», доцент кафедры лесной таксации, лесоустройства и ГИС ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С. М. Кирова» Павел Лебедев и начальник межрегионального отдела государственного надзора за ООПТ и в сфере охоты по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Виталий Буров.  

Адрес проведения мероприятия: малый зал районного Дома культуры города Себежа, улица 7 Ноября, дом 21а. 

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