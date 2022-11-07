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Общество

Почти 100 % мобилизованных псковичей получили выплаты

98 % мобилизованных псковичей получили единовременные выплаты. Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева, отвечая на вопрос о задержке перевода средств призывникам на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Согласно положению о порядке представления единовременной денежной выплаты мобилизованным гражданам, проживающим в Псковской области, единовременная денежная выплата предоставляется однократно на основании списков мобилизованных граждан и сведений по форме, представленных Управлением специальных программ правительства Псковской области», - пояснила она.

Телефон для связи по данным вопросам 88112299998, добавочный 117.

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