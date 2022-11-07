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Общество

На улице Алмазной в Пскове начали установку фонарей

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Опоры наружного освещения начали устанавливать на улице Алмазной в Пскове. Новую линию оборудуют вдоль дороги от улицы Чудской до улицы Шоссейной, всего появится 28 стальных опор с 30 светодиодными светильниками. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Специалисты также установят щитки с необходимым оборудованием и восстановят территорию вокруг новых фонарей. Завершить работы подрядчик обязан до 30 ноября.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«В этом году в Пскове также будет построена линия наружного освещения на улице Железнодорожной. Фонари появятся на участках от улицы Советской Армии до улицы Лени Голикова, от железнодорожного переезда до улицы Бродского, от улицы Полевой до Паровозного проезда», - напомнил Борис Елкин.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

По его словам, на данном объекте установят 27 железобетонных опор, смонтируют 44 светодиодных светильника. Работы также должны завершить до конца ноября.

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