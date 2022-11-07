«Первый Псковский» совместно с областной прокуратурой запускает новый телепроект

19:24, 07 ноября 2022, ПАИ

«Первый Псковский» совместно с прокуратурой Псковской области запускает новый проект «Территория закона». Цикл программ расскажет о законодательстве и тех, кто помогает применить букву закона для защиты прав и свобод каждого из нас, сообщили коллеги.

Проект «Территория закона» — это подробно и доступно о том, чем занимается прокуратура, с какими проблемами могут обращаться граждане к прокурору, а также как правильно составить жалобу.

В первом выпуске программы ведущая Рахиба Сулейманова рассказывает о полномочиях прокурора области. Смотрите программу «Территория закона» по понедельникам в 19:50 на телеканале «Первый Псковский».