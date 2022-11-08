День Сибири отмечается 8 ноября

07:25, 08 ноября 2022, ПАИ

День Сибири отмечается 8 ноября, сообщает calend.ru. Истоки праздника уходят в конец XIX столетия, когда в 1881 году император Александр III обратился с посланием к жителям Сибири, подчёркивая великое значение этой земли в судьбе России, и пожелал её народу процветания. В 1882 году отмечалось 300-летие присоединения Сибири. Тот исторический момент дал толчок формированию традиции отмечать дату 8 ноября (26 октября – по старому стилю).

Во многих городах этого необъятного края устраивались праздничные мероприятия: ярмарки и гуляния. Традиция постепенно была забыта после Гражданской войны. В таких городах, как Тобольск, Тюмень, Томск, Красноярск, Енисейск, Новосибирск, Иркутск и многих других ежегодно 8 ноября в память об исторической дате, связанной с присоединением Сибири к Московскому государству, устраиваются праздничные фестивали, конкурсы, концерты, спортивные соревнования и другие мероприятия.

Несмотря на то что до сих пор ведутся споры об этимологии слова «Сибирь», в ходе которых одними учёными выдвигаются, а другими оспариваются теории происхождения этого названия, дата 26 октября 1582 года – исторический факт, связанный с тем, что казаки атамана Ермака вступили в столицу Сибирского ханства – город Кашлык (Искер).

Сам поход атамана Ермака начался в 1581 году и проходил в трудных природных условиях. Передвижение осуществлялось преимущественно по рекам. На пути отряда неоднократно вставали войска хана Кучума, происходили сражения, казакам приходилось выдерживать осады, силы их постепенно сокращались, а подкрепления шли долго.

Впоследствии уже после гибели Ермака закрепление территорий Сибирского ханства за Московским государством будет осуществляться именно через строительство крепостей по берегам рек в ключевых местах и оставлением в крепостях постоянных гарнизонов. Так на карте России появились имена городов Тюмень, Тобольск, Берёзов, Томск, Сургут. Присоединение Сибири Ермаком было только начато. Этот процесс растянулся на долгие годы, что было закономерным, учитывая удалённость территорий Зауралья от Москвы, отсутствие дорог, малонаселённость территорий, сопротивление отдельных местных ханов и т. д.

Тем не менее именно поход Ермака положил начало формированию современного политико-географического облика России, превратившейся с присоединением Сибири в огромное государство, раскинувшееся в Европейской и Азиатской частях материка. Россия приросла не просто территориями. Сибирь стала кладезем полезных ископаемых, пушного промысла.