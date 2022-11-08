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Общество

8 ноября россияне смогут наблюдать полное лунное затмение

8 ноября россияне смогут наблюдать полное лунное затмение, сообщает газета «Известия». Оно продлится около полутора часов. Лунное затмение станет вторым по счету в 2022 году. Первый раз оно было зафиксировано 16 мая, однако с территории РФ ничего необычного нельзя было заметить. В этот раз тоже повезет не всем регионам.

Начало затмения приходится на 11:02, однако в это время обычному наблюдателю разница будет незаметна. Край луны начнет темнеть в 12:09, в 13:16 ночное светило сделается багрово-красным, а полное затмение ожидается с 13:59 до 14:41. Затем луна начнет постепенно светлеть. Полностью цикл затмения завершится в 16:56.

В России увидеть астрономическое явление от начала и до конца смогут жители Сахалина, Камчатки, Амурской области, Чукотки, Хабаровского края, Приморского края, Центральной и Восточной Якутии, Забайкалья. На восходе луны затмение застанут россияне Центральной Сибири, а в западной части географического региона можно будет наблюдать выход Луны из тени Земли — на восходе. Конец затмения увидят жители Урала, Архангельской и Мурманской областей. В европейской части РФ явление будет просматриваться лишь отчасти.

Наблюдение за лунным затмением невооруженным глазом не опасно, и светило будет видно достаточно хорошо, если оно не скроется за облаками. Кроме того, можно использовать бинокль или телескоп, дополнительное затемнение стекол, как в случае с солнечным затмением, не потребуется. Запечатлеть затмение тоже позволит практически любая фото- и видеоаппаратура, настроенная на ночную съемку.

Это лунное затмение будет завершающим в так называемом коридоре затмений. 25 октября россияне могли наблюдать частичное солнечное затмение. Свидетелями астрономического феномена стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, а также западносибирских и уральских регионов России.

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