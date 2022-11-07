Священник 76-й дивизии получил тяжёлое ранение в зоне СВО

22:18, 07 ноября 2022, ПАИ

Воинский священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма Святого благоверного князя Александра Невского города Пскова иерей Александр Цыганов тяжело ранен при исполнении священнического долга по окормлению воинов армии России в зоне СВО. Об этом сообщили в Псковской епархии Русской православной церкви.

Отец Александр попал под обстрел вместе с ныне покойным протоиереем Михаилом Васильевым. Сейчас врачи борются за жизнь отца Александра.