Первый пролёт автодорожной части Крымского моста отправили для монтажа

23:22, 07 ноября 2022, ПАИ

Пролёт автодорожной части Крымского моста направлен к месту монтажа, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин ТАСС.

«Первый готовый пролёт Крымского моста направлен к месту монтажа, — отмечается в сообщении. — Сегодня строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн. Конструкцию перевозят на многоколёсном самоходном модуле».

По словам вице-премьера, на готовом пролёте устроили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов.

Ранее Марат Хуснуллин сообщал, что после 5 ноября начнётся монтаж новых пролётных строений на мосту, а в декабре — разборка левой, менее пострадавшей стороны моста. Завершить её планируется до 30 марта. Движение по обеим сторонам моста планируется возобновить с 20 декабря. Что касается железнодорожной части, то сейчас работает один путь, второй планируется восстановить к сентябрю 2023 года.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту был взорван автомобиль.