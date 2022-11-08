В Пскове отремонтировали инсталляцию «Россия начинается здесь»

08:09, 08 ноября 2022, ПАИ

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В Пскове отремонтировали инсталляцию «Россия начинается здесь», сообщил в своем Telegram-канале глава города Борис Елкин.

«Огни над Великой снова горят! - написал он. - В выходные завершился ремонт инсталляции «Россия начинается здесь». Буквы очистили от ржавчины и покрыли новым слоем краски, а еще полностью поменяли электрику. Композиция теперь светит не холодным, а тёплым белым светом. Светодиодная подсветка включается вместе с наружным освещением».

Инсталляция «Россия начинается здесь» появилась на набережной реки Великой в Пскове в 2016 году.