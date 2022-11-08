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Общество

Псковичи могут выбрать, какие деревни подключат к интернету

Жители Псковской области смогут выбрать, какие деревни и сёла подключат к интернету, сообщил исполняющий обязанности начальника Управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов на своей странице «ВКонтакте».

На сайте госуслуг проходит голосование за населённые пункты России, где появится интернет 4G в первую очередь в следующем году. Псковская область также принимает участие. Свой голос отдали уже более 2 500 жителей региона.

«Зайдите на сайт госуслуг, если есть подтверждённая учётная запись. Выберите населённый пункт с численностью жителей от 100 до 500 человек, где нужен мобильный интернет. Проголосовать можно и письмом в Минцифры через почтовое отделение. Укажите ФИО, адрес постоянной регистрации и населённый пункт, где нужен мобильный интернет. Проголосовать может любой гражданин РФ старше 18 лет. Отдать голос можно только за населённый пункт того региона, где вы постоянно зарегистрированы», - пояснил Виталий Рахманов.

26 декабря 2022 года на «Госуслугах» опубликуют список из 1 800 населённых пунктов, которые обеспечат мобильным интернетом в 2023 году. В Псковской области сейчас лидирует деревня Духново Опочецкого района.

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