Миллион рублей выиграл в лотерею житель Великих Лук

08:17, 08 ноября 2022, ПАИ

Клиент «Почты России» в Великих Луках купил лотерейный билет «Мечталлион» и выиграл 1 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в УФПС Псковской области.

«Удача становится верной спутницей наших клиентов, которые одновременно с получением почтовых услуг приобретают в наших отделениях лотерейные билеты», – поделилась директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Выигрыши в лотерею до 14 999 рублей можно получить в почтовых отделениях.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под надзором ФНС России. Государственные лотереи являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.