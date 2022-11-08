Аферисты стали воровать деньги через фитнес-приложения

08:35, 08 ноября 2022, ПАИ

С начала года в российском сегменте Google Play распространились фейковые фитнес-приложения, которые автоматически списывают деньги с карт пользователей, не дававших осознанного согласия на такие операции, пишет газета «Известия».

Как рассказали в «Лаборатории Касперского», этот софт называется GriftHorse.l. Человеку предлагают скачать приложение с онлайн-курсом домашних тренировок или планом диеты за сумму не более 29 рублей. При этом для установки нужно ввести данные банковской карты в самом приложении или на конкретном сайте. Соответствующими действиями пользователь соглашается с условиями, написанными мелким шрифтом, которые зачастую не помещаются на экране. После этого с его карты ежемесячно начнут списывать деньги — от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Игорь Головин назвал такую схему онлайн-мошенничеством, поскольку полные условия оплаты разъясняются неочевидным способом с помощью мелкого шрифта.