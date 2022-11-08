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Общество

Минобороны поддержало введение военной подготовки в школах

Минобороны РФ поддерживает предложение обучать школьников и учащихся ПТУ начальной военной подготовке. Об этом говорится в ответе первого замминистра Валерия Герасимова лидеру партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову, пишет газета «Известия».

Ранее парламентарий обратился в министерство с предложением включить новый предмет в обязательную программу среднего общего образования. «Принимая во внимание актуальность рассматриваемого вопроса, предложение о введении отдельного учебного предмета «Начальная военная подготовка» на уровнях среднего общего и среднего профессионального образования как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается», — говорится в ответе замминистра.

По его словам, также необходимо установить фиксированное количество часов на НВП: не менее 140 часов в течение последних двух лет обучения. Для того чтобы обучение граждан НВП было успешным, ведомство рекомендует предусмотреть профессиональную переподготовку имеющихся преподавателей по предмету. Если же потребуется доукомплектование кадрами, то их предлагается набирать из граждан, ранее проходивших военную службу по контракту на офицерских должностях, в приоритетном порядке военнослужащих - участников боевых действий.

«При поступлении соответствующих предложений Минобороны готово их рассмотреть и принять участие в работе по внесению изменений в законодательство РФ по рассматриваемому вопросу», — подчеркивается в документе.

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