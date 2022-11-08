Псковичи назвали самые благородные профессии 2022 года

08:37, 08 ноября 2022, ПАИ

В топ-3 самоотверженных профессий этого года, по мнению псковичей, вошли медработники, педагоги и военнослужащие, сообщает сервис SuperJob.

25% псковичей назвали профессию врача самой благородной, на втором месте — учитель (10% голосов), на третьем — военнослужащий (8%).

По 5% респондентов самым благородным считают труд рабочих и спасателей МЧС, по 4% голосов у пожарных и дворников, по 2% — у инженеров и волонтеров. Среди других благородных профессий псковичи называли водителей, правозащитников, журналистов, социальных работников, космонавтов, поваров, художников.

6% респондентов считают, что в каждой профессии есть нравственные и благородные люди. 9% утверждают, что благородных профессий в настоящее время не существует.

Мужчины чаще считают благородным труд рабочих и пожарных, женщины — врачей и учителей.