Более 90 кубов мусора вывезли из Печорского района

10:47, 08 ноября 2022, ПАИ

Более 90 кубов мусора вывезли сотрудники «Мехуборки» с территории Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Экопром».

На протяжении трех дней ломовоз регоператора вывозил мусор из города Печоры и ближайших деревень: Ротово, Лавры, Паниковичи, Лазарево, Залесье. Только за первый день работы из восьмикубовых контейнеров было вывезено 30 кубов мусора.

На следующий день сотрудники «Мехуборки» продолжили работу по вывозу мусора из контейнеров на кладбище. Там был загружен полный ломовоз. В планах также было вывезти мусор и из Изборска, но дорога к контейнеру была размыта и добраться до площадки ломовоз не смог, отметили в компании.