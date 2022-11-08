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Общество

Минобороны разъяснило порядок выплат мобилизованным

Минобороны разъяснило порядок выплат мобилизованным россиянам.

  • Выплаты
    Фото: Минобороны
  • Выплаты
    Фото: Минобороны
  • Выплаты
    Фото: Минобороны
  • Выплаты
    Фото: Минобороны
  • Выплаты
    Фото: Минобороны
  • Выплаты
    Фото: Минобороны
  • Выплаты
    Фото: Минобороны

Ответы на вопросы об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы, заключивших контракт на срок один год и более, представлены в интервью представителя финансового блока Минобороны России Сергея Микищенко. Выдержки из него опубликованы в телеграм-канале военного ведомства.

Ранее сообщалось, что 98% мобилизованных псковичей уже получили единовременные выплаты. Согласно положению о порядке предоставления единовременной денежной выплаты мобилизованным гражданам, проживающим в Псковской области, она предоставляется однократно на основании списков мобилизованных граждан и сведений по форме, представленных Управлением специальных программ правительства региона. Размер этой выплаты в Псковской области составляет 50 тысяч рублей.

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