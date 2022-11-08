Актриса Инга Оболдина провела встречу со школьниками из Пскова

09:58, 08 ноября 2022, ПАИ

В Псковском педагогическом комплексе прошла творческая встреча с актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России Ингой Оболдиной и режиссером, актером Виталием Салтыковым. В ней приняли участие театральные классы ППК, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.

Перед беседой труппа школьного театра «Бенефис» показала гостям спектакль, а затем учащиеся задавали вопросы, связанные с особенностями поступления в театральный вуз, любимыми фильмами актеров, написанием сценариев к фильмам.

В завершение встречи участники сделали общее фото на память. Накануне актеры посетили Печоры, Изборск, Елизарово, побывали в Мирожском монастыре и Псковском кремле.