Псковичи могут получить налоговый вычет за лечение детей до 24 лет

11:54, 08 ноября 2022, ПАИ

Родители, опекуны и попечители могут получить налоговый вычет за лечение детей в возрасте до 24 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФНС России по Псковской области.

Изменения в части получения налогового вычета за медицинские услуги внесены в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 14.07.2022 № 323-ФЗ.

Напомним, ранее официально трудоустроенные граждане могли получить социальный вычет по НДФЛ за медицинские услуги по расходам на детей в возрасте до 18 лет (статья 219 НК РФ).

Теперь же получить такой вычет можно на детей в возрасте до 24 лет при условии, что они обучаются в образовательных организациях в очной форме. Остальные условия для получения вычета остались прежними.

Поправка применяется к расходам на лечение, понесенным с 2022 года.

«Особо отметим, взносы, уплаченные по договорам добровольного страхования своих детей в возрасте до 24 лет, обучающихся по очной форме, также будут учитываться при предоставлении социального налогового вычета за медицинские услуги», - говорится в сообщении.

Право на применение данного вычета также распространяется на опекунов или попечителей после прекращения опеки или попечительства, то есть до 24 лет при соблюдении указанных выше условий.