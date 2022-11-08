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Экономика

Сою для экспорта в Китай выращивают в Печорском районе

Сою для экспорта в Китай выращивают в Печорском районе. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

«В Печорах выращивают около 100 га сои, - уточнил он. - Решили выращивать, так как она стоит дорого, правда, растить проблемно из-за влажности. Затем её отправят на экспорт в Китай».

Он добавил, что в Псковской области выращивают всё, что востребовано на рынке.

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