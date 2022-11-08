Псковская область рассчитывает на поставки рапсового масла за границу

10:39, 08 ноября 2022, ПАИ

Псковская область рассчитывает на поставки рапсового масла за границу. О таких планах в случае отмены санкций на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

Он отметил, что в прошлом году цены на рапс были высокими, а в 2022-м упали в два раза.

«Учитывая прошлогодний опыт, в этом году мы нарастили производство в два раза, а цена упала. Но в итоге рапс пойдет на корм животным и на масло. Его будут делать в Пскове и Великих Луках. Если цена пойдет вверх, будем поставлять за рубеж, если санкции уйдут. Раньше излишки продукции у нас хорошо получалось отправлять за границу», - отметил Романов.