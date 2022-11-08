Названы три самых сельскохозяйственных района Псковской области

10:45, 08 ноября 2022, ПАИ

Три самых сельскохозяйственных района Псковской области назвал председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Пыталовский - самый обработанный район, там два хозяйства. У них почти вся земля задействована, там самые большие показатели. На втором месте - Псковский район, на третьем - Палкинский», - уточнил Романов, добавив, что неплохие показатели также у Островского и Печорского районов.

«Самые запущенные» в плане сельского хозяйства, отметил Николай Романов, - северные муниципалитеты - Гдов, Струги Красные и Плюсса. «Там развита лесная отрасль, поэтому просадка по сельскому хозяйству», - предположил председатель комитета.