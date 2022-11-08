Ледовое шоу «Отважная Герда» покажут в Пскове накануне Нового года

10:57, 08 ноября 2022, ПАИ

27 и 28 декабря в Ледовом дворце в Пскове пройдут показы ледового спектакля «Отважная Герда» по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Зрителей ждут удивительные номера фигурного катания, акробатических элементов, актерского мастерства и поражающие воображение декорации и костюмы. Ледовая сказка «Отважная Герда» окунет вас в атмосферу чуда, праздника и волшебства», - говорится в анонсе.

Показы начнутся в 19:00. Билеты можно приобрести в кассе филармонии и на сайте.