Кабмин расширил доступ к книгам для людей с нарушениями здоровья

11:08, 08 ноября 2022, ПАИ

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном доступе к аудиокнигам, журналам, учебным материалам на сайтах различных библиотек для людей с нарушениями здоровья. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Бесплатные аудиокниги, журналы, учебные материалы на сайтах различных библиотек, а также научных и общественных организаций теперь будут доступны для большего числа людей с нарушениями здоровья. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении.

Если раньше бесплатный онлайн-доступ к аудиокнигам был только у людей с нарушением зрения, то теперь перечень категорий граждан расширен до 80 позиций. Это в том числе люди, которые перенесли инсульт, страдают рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона, пишет РИА Новости.

«Предоставлять онлайн-доступ к книгам, журналам и учебной литературе будут, в частности, специализированные библиотеки для слепых и слабовидящих, общедоступные библиотеки, имеющие отделы для обслуживания людей с ограниченными возможностями, а также библиотеки образовательных и научных организаций, где учатся или преподают такие граждане», - отмечается в сообщении.

Постановление подготовлено для реализации новых норм Гражданского кодекса, принятых в июне 2022 года.