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Общество

Гуманитарную помощь участникам СВО собрали в Великолукском районе

Фото: газета "Наш путь"

В Великолукском районе прошла гуманитарная акция в поддержку мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом пишет газета «Наш путь».

Сбор средств для оказания помощи организовали депутаты районного Собрания седьмого созыва и сотрудники администрации Великолукского района. Для военнослужащих купили продукты питания длительного хранения. Всего укомплектовано 46 коробок. Также к акции присоединились самые юные жители Великолукского района – ученики Букровской школы написали солдатам письма.

Посылки переданы волонтерам добровольческого центра в Великих Луках, затем их отправят на передовую.

«Хочется поблагодарить всех, кто принял участие в акции, — отметил председатель районного Собрания депутатов седьмого созыва Владимир Спиридонов. — Помощь мобилизованным и военнослужащим – это большое и очень важное дело. Сейчас всем нам исключительно важно быть вместе, быть едиными и сплоченными, показывая нашим защитникам, что мы всячески поддерживаем их, гордимся и верим в их победу. Эта помощь – наглядный пример того, что наши жители всегда готовы объединиться ради общей цели, морально и физически поддержать наших бойцов».

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