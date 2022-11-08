Яблони высадили более чем на 500 гектарах в Псковской области

13:43, 08 ноября 2022, ПАИ

Яблони высадили более чем на 500 гектарах в Псковской области в этом году. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов.

По его словам, яблони в основном выращивают в Печорском, Островском, Себежском и Псковском районах. «Фермеры очень серьёзно занимаются выращиванием яблок», — заметил Романов.

Помимо этого, в Псковском районе на 24 гектарах высадили кусты чёрной смородины. «Хотя раньше ягоды выращивали только примерно на 5 гектарах в Пустошкинском районе», — добавил руководитель комитета.