Пскович получил условный срок за вырубку леса на 800 тысяч рублей

13:09, 08 ноября 2022, ПАИ

Пскович нанес ущерб лесничеству на сумму более 800 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что 41-летний житель Пскова совершил незаконную рубку леса на территории Палкинского участкового лесничества в сентябре 2021 года. Сделал он это с помощью других людей, которых ввел в заблуждение относительно законности вырубки леса.

Гражданский иск о взыскании с псковича ущерба, причиненного лесному фонду РФ в указанном размере, удовлетворен в полном объеме.

Приговором Печорского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно с испытательным сроком на 3 года.