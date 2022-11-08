Сотрудник ОЖД в Псковской области осуждён за фиктивные сделки

11:55, 08 ноября 2022, ПАИ

Начальник великолукского территориального участка Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению ОАО «Российские железные дороги» осужден за фиктивные сделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Подсудимый совершал мнимые сделки, заключая с физическими лицами договоры на возмездное оказание услуг, однако предусмотренные в них условия не выполнялись. Денежные средства, перечислявшиеся на расчётные счета физических лиц за якобы выполненные работы, подсудимый обналичивал и похищал. Всего таким образом заключено пять договоров, злоумышленник похитил около полумиллиона рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Также в пользу ОАО «РЖД» взыскано 499 980 рублей в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлениями.

Сохранилась и мера процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество подсудимого до исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа.