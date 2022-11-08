Прокуратура в Невеле добилась переселения семьи из аварийного дома

12:16, 08 ноября 2022, ПАИ

Прокуратура в городе Невеле помогла решить вопрос с переселением семьи из аварийного дома, сообщили Псковскому агентству информации в областном надзорном ведомстве.

Дом, где сейчас живет семья, признан аварийным и непригодным для проживания. Однако, несмотря на неоднократные обращения граждан, его так и не расселили.

По данному факту прокуратура направила в Невельский районный суд исковое заявление с требованием к администрации города предоставить семье из трёх человек благоустроенное жилье по договору социального найма площадью не менее 25,4 кв. м.

Невельский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Апелляционной инстанцией Псковского областного суда это решение признано законным и обоснованным.