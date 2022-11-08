Более 1000 человек посетили выставку псковских сокровищ

12:14, 08 ноября 2022, ПАИ

Выставка «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи», не так давно открывшаяся в отреставрированных Поганкиных палатах, вызвала интерес у жителей и гостей города. За короткий срок её посетили более 1100 человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В залах только что отреставрированных Поганкиных палат успели побывать как самостоятельные посетители, так и участники сборных экскурсий. Гости узнали об уникальности найденного клада, бесценных предметах, которые были обнаружены в ходе раскопок, личности хозяина клада – Александра Хвоинского.

В рамках выставки представлен целый ряд действительно уникальных экспонатов. Среди них – целый монетный ряд с портретными изображениями Петра I, начиная с его юности и заканчивая периодом 1725 года, уникальный бородовой знак 1699 года, единственный аналог которому хранится в Государственном Эрмитаже, а также жемчужина выставки – петровская полуполушка – медная монета, выпускавшаяся в Российской империи при Петре I в 1700 году. До этого момента информация о ней хранилась лишь в исторических документах, а теперь посетители смогут воочию увидеть этот бесценный экспонат.

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